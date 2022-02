Covid-19 : l'armée de terre américaine va renvoyer les soldats refusant le vaccin

Plus de 3000 soldats pourraient ainsi être renvoyés à la vie civile, selon le communiqué de l'armée de terre, qui comptait 482.000 militaires en service actif fin 2021. Au 26 janvier, six officiers de haut rang, dont deux commandants de bataillons, avaient été démis de leurs fonctions pour avoir refusé d'imposer le vaccin anti-Covid. 3073 soldats avaient reçu une "réprimande" écrite pour avoir refusé de se faire vacciner.

Le processus de renvoi va donc être initié, près de trois mois après une annonce similaire faite par l'US Navy. Celle-ci a annoncé mercredi en avoir déjà renvoyé 118 et le corps des Marines, qui est placé sous l'autorité de la Navy, en a expulsé plus de 300. Plus de 5000 marins américains ne sont toujours pas vaccinés et risquent donc l'expulsion, a précisé l'US Navy dans un communiqué.

De toutes les branches de l'armée américaine, la Navy est celle qui a pris les mesures les plus énergiques contre le Covid-19, en raison du danger posé par la promiscuité à bord des navires de guerre, notamment des sous-marins. Selon le Pentagone, quelque 97% des quelque 1,4 million de militaires américains en service actif ont reçu au moins une dose.