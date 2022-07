Covid-19 : l'Autriche pleure le suicide d'une médecin ciblée par des militants antivax

Cet acte a créé une vague d'émotions à travers le pays, où plusieurs veillées vont être organisées à Vienne et à Linz à partir de lundi. Johannes Rauch, le ministre de la Santé, lui a rendu hommage sur Twitter : "elle a consacré sa vie à la santé et au bien-être d'autrui. Menaces de mort contre elle et son employé étaient une réalité brutale. La haine contre les gens est inexcusable. Cette haine doit cesser."

De son côté, le président fédéral, Alexander der Bellen a présenté ses condoléances, affirmant qu'il fallait mettre "fin à cette intimidation et à cette peur". "La haine et l'intolérance n'ont pas leur place dans notre Autriche", a-t-il affirmé.

Le mois dernier, l'Autriche a abandonné sa volonté d'introduire l'obligation vaccinale contre le Covid-19 pour les adultes, constatant qu'il était peu probable que la mesure augmente l'un des taux de vaccination les plus bas d'Europe occidentale. Des dizaines de milliers de personnes avaient régulièrement manifesté contre la mise en place de ces mesures, mettant en évidence une fracture sur les mesures de santé publique que de nombreux pays ont connu.