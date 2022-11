Covid-19 : la Chine assouplit sa politique sanitaire pour les voyageurs internationaux

Autre bonne nouvelle pour ceux se rendant en Chine : ils devront fournir le résultat d'un seul test PCR réalisé dans les 48 heures précédant l'embarquement, contre deux jusqu'à présent.

Par ailleurs, la note "interdit strictement" les confinements préventifs ou trop longs et les fermetures d'écoles non approuvées par les autorités. La quarantaine des personnes au contact de potentiels malades, comme les employés d'hôtels de quarantaine ou le personnel naviguant des avions, sera également réduite. Les personnes voyageant depuis des zones "à haut risque" (où des contaminations ont été recensées) vers des zones "à faible risque" pourront aussi effectuer à la maison leur quarantaine de sept jours - et non plus dans des centres fermés.