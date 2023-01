Covid-19 : la Chine enregistre 13.000 décès en une semaine à l'hôpital

La société britannique d'analyses médicales Airfinity estime que les décès quotidiens en Chine devraient se multiplier et atteindre approximativement les 36.000 à l'occasion des congés du Nouvel An lunaire. La firme ajoute que plus de 600.000 personnes sont mortes de la maladie depuis que le pays a levé une large par des restrictions jusque-là en vigueur.

La fin janvier est une période de l'année potentiellement critique, en raison des très nombreux voyages en famille effectués par les Chinois. Ils célèbrent le Nouvel An ce dimanche, ce qui fait redouter pour beaucoup une nouvelle progression du nombre de contaminations. Les autorités en charge des transports tablent sur pas moins de deux milliards de trajets accomplis au cours du mois, jusqu'à février.