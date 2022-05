Covid-19 : la Corée du Nord déplore 21 nouveaux décès dus à une "fièvre", Kim Jong Un apparaît masqué

Malgré ces justifications, l'alerte est maximale. Même le dirigeant Kim Jong Un est apparu masqué à la télévision, après avoir présidé une réunion d'urgence du bureau politique sur la situation épidémique, ordonnant des mesures de confinement. "C'est le défi le plus important et la tâche la plus importante auxquels notre parti doit faire face pour inverser rapidement cette situation de crise sanitaire", avait-il prévenu, selon l'agence étatique.