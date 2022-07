Covid : la pandémie a commencé sur le marché de Wuhan, selon deux nouvelles études

Deux ans et demi plus tard, le mystère autour de l’origine du Covid-19 reste difficile à percer. Mais les pistes se précisent. Deux nouvelles études scientifiques, publiées dans la revue Science, apportent des éléments détaillés sur les conditions d'apparition du virus, qui a immobilisé la planète et infecté plus de 571 millions de personnes.