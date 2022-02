Covid-19 : la réouverture des frontières du Maroc, nouveau casse-tête pour les voyageurs

Après plus de deux mois de fermeture, le Maroc rouvre ses portes. Depuis ce lundi 7 février, il est à nouveau possible de vous rendre dans le pays d'Afrique du Nord via l'espace aérien, fermé depuis le 29 novembre face à la vague du variant Omicron. Mais le Royaume impose des conditions drastiques pour mettre les pieds sur son territoire.

Tout d'abord, seules les personnes vaccinées sont autorisées à voyager vers le Maroc, précise un communiqué publié par le gouvernement. En plus de ce pass vaccinal, un test PCR négatif de moins de 48 heures doit également être présenté à l'embarquement, avant qu'un test antigénique soit réalisé à l'arrivée.

En outre, des tests PCR "aléatoires" seront effectués parmi les groupes de passagers, et les autorités se réservent le droit de tester les touristes dans leur hôtel ou centre de résidence 48 heures après leur arrivée au Maroc. En cas de résultat positif, un isolement sur le lieu de résidence sera exigé.