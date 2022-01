Covid-19 : la Russie passe la barre des 100.000 infections quotidiennes, un record

La pandémie a sérieusement aggravé la crise démographique que connaît depuis trente ans la Russie, qui a perdu plus d'un million d'habitants au cours de l'année 2020. Si les autorités recensent 330.111 morts du Covid-19 depuis le début de la pandémie, l'agence statistiques Rosstat, qui a une définition plus large, en a dénombré plus de 660.000, soit presque le double du bilan officiel. Il s'agit de la plus grosse baisse de la démographie que la Russie ait connu depuis la fin de l’Union soviétique.

Lors de sa conférence de presse, qui s’est tenue le 23 décembre 2021, Vladimir Poutine, inquiet de ces chiffres, a souligné que la population actuelle était insuffisante pour que le pays puisse tenir son rang "d'un point de vue géopolitique" et "d'un point de vue économique".