Covid-19 : l'OMS appelle à "de plus amples recherches" sur la thèse d'une fuite de laboratoire

C'est le "Groupe consultatif scientifique sur les origines des nouveaux agents pathogènes "(SAGO) qui a évoqué à nouveau cette théorie. Composé de 27 experts dans un large spectre de disciplines et nommés par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), il a notamment pour rôle d'enquêter sur les origines de ce virus qui a fait une quinzaine de millions de morts, selon l'agence sanitaire onusienne.

Or, la piste du virus issu d'un laboratoire mérite à leurs yeux de "plus amples recherches". S'ils insistent sur l'absence pour l'heure de preuves définitives sur l'origine de la pandémie - quel que soit le scénario considéré - cette théorie nécessite des études supplémentaires. Sans être la seule. "Ce n'est pas parce que nous en parlons que nous pensons que c'est l'explication", a ainsi tenu à souligner la présidente de SAGO, Marietjie Venter. Elle estime d'ailleurs que, pour l'heure, "les indices les plus solides pointent vers une zoonose". Raison pour laquelle les experts ont également énuméré un certain nombre de travaux à mener pour poursuivre les recherches sur la théorie d'un passage du virus de la chauve-souris à l'Homme.

Après plus de deux ans et demi d'épidémie, les choses semblent encore au point mort. Si des progrès ont été réalisés, par exemple sur l'identification des animaux susceptibles de jouer le rôle d'intermédiaire, le "chainon manquant", qui aurait permis le passage du Covid-19 de l'animal à l'humain reste introuvable. "Il manque encore des données clés pour comprendre comment la pandémie de Covid-19 a commencé", du propre aveu du SAGO.