Covid-19 : le Convidecia, ce nouveau vaccin chinois validé par l'OMS

Basé sur un adénovirus humain modifié (comme les vaccins AstraZeneca et Janssen), le Convidecia est administré en une seule dose et l'OMS le recommande pour tous les groupes d'âge à partir de 18 ans. Son efficacité est évaluée à 64% contre les formes symptomatiques du Covid-19, et à 92% contre les formes les plus sévères.