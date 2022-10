Covid-19 : le gouvernement italien pourrait réintégrer les soignants non-vaccinés

Au regard de l'évolution de la propagation du Covid-19, actuellement faible en Italie, le ministre de la Santé a ajouté que "les départements de santé devraient évaluer l'obligation des masques pour les personnels de santé en fonction des risques, département par département, pour protéger les personnes fragiles".

Mais là encore, les médecins ont alerté sur la nécessité de continuer à porter le masque en milieu hospitalier. "L'épidémie de Covid-19 n'est pas terminée, bien que la pression hospitalière soit maîtrisée", a affirmé Pierino Di Silverio, secrétaire d'Anaao-Assomed, le plus grand syndicat italien de médecins hospitaliers. "Supprimer l'obligation du masque dans les hôpitaux est un risque que nous ne pouvons pas courir. Il y a toujours les sujets les plus fragiles et les plus à risque dans les hôpitaux."

"Nous ne voudrions pas risquer de redevenir des infecteurs potentiels", a alerté le représentant syndical, soutenu par Filippo Anelli. "Le retour à la normalité est une bonne chose, mais dans les hôpitaux, l'obligation de porter le masque doit être maintenue pour éviter des malentendus inutiles avec les citoyens. Nous demandons des règles uniformes sur les masques".