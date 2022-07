Les députés rejettent le pass sanitaire aux frontières, mais quid du certificat Covid européen ?

Cela ne signifie pas pour autant qu'il sera demandé à l'entrée en France. De fait, comme on le découvre dans le règlement, la décision d'instaurer ou non des restrictions à la libre circulation afin de protéger la santé publique demeure de la responsabilité des États membres. Le règlement n'impose donc pas l'utilisation des pass aux frontières.

D'ailleurs, ce "certificat numérique" n'est en réalité plus vraiment exigé. Comme le montre la carte ci-dessous (ou en lien ici), seule la France et Malte le vérifient encore. Tous les autres pays n'ont plus aucune restriction aux frontières pour les autres États membres. L'Allemagne a toutefois gardé la possibilité de demander à nouveau le pass à ses frontières aux ressortissants de pays classés "zone à virus variant".