Covid-19 : les contaminations flambent à nouveau en Chine

Près de six mois après la levée de mesures draconiennes contre le Covid-19, l'épidémie semble repartir de plus belle en Chine, où les contaminations flambent. Un éminent médecin chinois a estimé lundi lors d'une conférence médicale que les infections atteignent le chiffre de 40 millions par semaine en cette fin du mois de mai, et la diffusion du virus devrait encore s'accélérer dans les semaines à venir. D'après la visualisation du Dr Zhong Nanshan, qui fut l'un des premiers à confirmer début 2020 que le Covid-19 pouvait se propager parmi la population, jusqu'à 65 millions de Chinois pourraient être contaminés par semaine d'ici à la fin du mois de juin.

Les autorités sanitaires chinoises, qui ont cessé de publier les chiffres de l'épidémie, avaient toutefois signalé une recrudescence des infections en avril, portée notamment par le variant XBB. Mais elles estimaient que son apogée avait été atteint dans la foulée, selon le Time, ce que contestent donc les prévisions du Dr Zhong Nanshan. Reste que les symptômes de cette nouvelle vague seraient moins féroces que lors de précédents pics. "La plupart des gens ont attrapé la dernière vague, l'intensité a disparu", a expliqué Dali Yang, professeur de sciences politiques à l'université de Chicago, au New York Times.