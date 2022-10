Covid-19 : les soignants non vaccinés autorisés à reprendre le travail en Italie

C’est une nouvelle qui pourrait faire réagir certains soignants non vaccinés et toujours suspendus en France. Ce lundi 31 octobre, la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a annoncé que les médecins et infirmières italiens suspendus pour avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid-19 pourront reprendre le travail, à compter du 1er novembre.