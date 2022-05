Covid-19 : Madagascar a-t-il quitté l'OMS après une tentative de corruption pour empoisonner un remède contre le virus ?

La première occurrence de cette information remonte au 23 avril 2021. Soit, trois jours après qu'Andry Rajoelina annonce publiquement avoir trouvé une potion miracle contre le virus. Dans une publication sur Facebook on retrouve exactement la même affirmation, avec le même montant et les mêmes protagonistes. Là non plus, l'auteur de donne aucune source. Nous n'avons trouvé aucune autre trace de cette information, ni aucune déclaration en ce sens par la présidence malgache. Interrogée par l'AFP en mai 2020, cette dernière avait "formellement démenti" ces propos. Ils sont donc entièrement inventés. Quant à l'affirmation selon laquelle cette tentative de corruption aurait poussé Madagascar a quitté l'OMS, il s'agit là aussi d'une fausse information. D'après le site de l'organisation, l'île continue d'être un membre actif de l'OMS. Pas plus tard que le 30 mars dernier, l'agence communiquait sur le soutien qu'elle apporte aux autorités locales pour la prise en charge des victimes de trois cyclones.