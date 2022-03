Covid-19 : la Chine durcit encore plus ses restrictions sanitaires dans le nord-est

Dimanche dernier, la métropole technologique de Shenzhen, située aux portes de Hong Kong, a aussi confiné ses 17,5 millions d'habitants. La cité méridionale, qui rassemble des milliers d'usines de grands noms de la technologie a toutefois partiellement levé certaines restrictions depuis vendredi.

Les transports publics pourront pleinement reprendre à compter de lundi, ainsi que les administrations et une partie de l'activité économique, ont annoncé dimanche les autorités sanitaires locales. Les commerces non essentiels resteront cependant fermés et le quartier d'affaires de Futian restera soumis à de strictes mesures anti-Covid.

La levée d'une partie des restrictions à Shenzhen illustre néanmoins l'inquiétude des autorités pour l'activité économique, après deux ans de stratégie zéro Covid.