Covid-19 : peut-on se fier aux vidéos qui illustrent la saturation des hôpitaux chinois ?

Une partie de ces vidéos, parmi lesquelles celle montrant un hôpital débordant de patients et cumulant des millions de vues, sont relayées par une certaine Jennifer Zeng. Militante pour les droits de l'Homme chinoise, exilée en Australie et résidant désormais aux États-Unis, elle ne cache pas son opposition au pouvoir communiste en place dans son pays de naissance. S'il est fort probable que les éléments qu'elle partage soient issus des réseaux sociaux et que rien n'indique a priori qu'il s'agit d'images manipulées, la prudence est de mise faute de pouvoir les identifier formellement.

En revanche, nous disposons d'autres éléments, plus fiables, afin de mieux cerner la situation sur place. Tout d'abord, des images tournées par la BBC montrent les files de patients qui s'étendent le long des rues aux abords d'une clinique de Pékin. Des reporters de l'agence Reuters, de leur côté, ont filmé un gymnase chinois transformé en centre médicalisé pour l'accueil des patients. Preuve que l'accueil des malades devient délicat, il est attesté que certains bénéficient de perfusions en intraveineuse directement dans leur véhicule, à l'extérieur des centres médicaux. La banquette arrière des voitures fait alors office de lit.