Covid-19 : mais pourquoi la Chine continue-t-elle de désinfecter les rues ?

Elles persistent et signent. En dépit d'un avis constant de l'OMS, les autorités chinoises ne cessent de vaporiser des milliers de litres de désinfectants dans les rues des grandes villes du pays. D'autant plus avec la récente vague de contaminations qui a notamment touché Shanghai et la capitale Pékin. Malgré l'absurdité d'une telle mesure, le pouvoir central mise sur cette désinfection générale pour essayer d'atteindre l'objectif "zéro Covid" en vigueur depuis le début de la pandémie.

Sur des vidéos diffusées en ligne, on peut voir des employés en combinaison intégrale asperger comme au Kärcher des appartements dont les habitants ont été placés en centre de quarantaine. Meubles, vêtements, aliments : aucun effet personnel n'échappe aux gouttelettes désinfectantes dans les logements dont les habitants ont dû laisser la clé à cet effet avant de partir, comme le montre le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.

Or, cette politique n'a aucun intérêt selon l'OMS, qui le répète depuis les premiers mois de la pandémie. L'organisation explique, en effet, que la "pratique (est) inefficace étant donné que le désinfectant est inactivé par la saleté et les déchets" présents au sol. Les spécialistes estiment même qu'une telle pulvérisation peut être dangereuse pour l'organisme en causant des "irritations ou des lésions respiratoires". Selon des experts en santé publique, les autorités chinoises diffusent du dioxyde de chlore. "C'est un produit néfaste pour l'environnement et cela peut aussi causer des problèmes respiratoires", explique à TF1 l'un d'eux, Yanzhong Huang