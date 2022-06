Covid-19 : pourquoi le pass sanitaire européen va être prolongé jusqu'à l'été 2023

Une décision prise au-cas où la situation sanitaire venait à nouveau à se dégrader sur le Vieux continent. Dans le cas contraire, si le certificat "ne s'avère plus nécessaire", sa révision et son abrogation du certificat seront possibles dans six mois. D'après un communiqué du Parlement, "les députés ont tenu à ce qu’une clause soit ajoutée, demandant à la Commission d’évaluer si le dispositif est toujours nécessaire au bout de six mois (fin 2022), en se fondant sur l’avis scientifique du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et du comité de sécurité sanitaire (CSS)".

D'autres gardes-fou sont mis en place pour évaluer la légitimité du pass sanitaire européen. Un bilan de la Commission européenne devra ainsi être publié sur "toutes les évolutions du certificat au niveau national et international". C'est que, depuis sa validation en avril 2021, le pass sanitaire trouve de nombreux détracteurs. À l'instar du groupe RN au Parlement européen, qui a déjà prévu de voter contre la prorogation du dispositif, comme l'a indiqué l'eurodéputée Virginie Joron. Il alimente aussi la sphère complotiste, qui y voient un moyen de tracer les données personnelles des voyageurs.