Covid-19 : premier cas en Corée du Nord, Kim Jong-un confine tout le pays

Kim Jong-un, dirigeant de la Corée du Nord, a annoncé la mise en place d'un système de contrôle du virus d'"extrême urgence" à l'issue d'une réunion de crise du bureau politique. "L'objectif était d'éliminer la racine dans les plus brefs délais", a-t-il affirmé. "Il nous a assuré que du fait de la forte conscience politique de la population [...], nous surmonterons sûrement l'urgence et réussirons avec le projet de quarantaine d'urgence", a précisé l'agence de presse KCNA. Quelques heures plus tard, il a ordonné un confinement dans tout le pays. Il a appelé "toutes les villes et tous les comtés du pays à confiner minutieusement leurs territoires", a déclaré l'agence de presse officielle KCNA.