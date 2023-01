Covid-19 : la Chine lève la quarantaine et met fin à 3 ans d'isolement

La quarantaine n'est plus obligatoire pour rentrer en Chine. Après trois années de restrictions parmi les plus draconiennes au monde, qui ont plombé son économie et fini par déclencher des manifestations dans tout le pays, Pékin a brutalement levé le mois dernier la plupart de ses mesures de lutte contre la pandémie. Le dernier acte de ce démantèlement a lieu, dimanche 8 janvier, avec la fin de l'auto-isolement strict dans des hôtels dédiés pour les voyageurs en provenance de l'étranger.

Dimanche, à l'aéroport de Pékin, les barrières qui séparaient les arrivées internationales des arrivées nationales ont disparu, de même que le personnel en combinaison de protection, un élément incontournable de la politique "zéro Covid". À Hong Kong, les restrictions strictes en matière de déplacements de, et vers le reste de la Chine se sont également assouplies.