Covid : Italie, Espagne, Grèce, Turquie, États-Unis... les mesures qui vous attendent durant vos vacances

L'Italie a été le premier pays européen touché par l'épidémie de coronavirus début 2020 et a imposé certaines des restrictions les plus strictes, notamment en étendant pendant plusieurs mois l'obligation du pass sanitaire au monde du travail. À l'approche des vacances, la botte reste vigilante : le port obligatoire du masque FFP2 est prolongé jusqu'au 30 septembre dans les transports publics, à l'exception des avions, dans les structures sanitaires et dans les établissements pour personnes âgées. Le pass sanitaire, lui, n’est plus exigé depuis le 1er juin pour entrer sur le territoire italien. Les autorités italiennes ne demandent donc plus de preuve de vaccination, de guérison ou de test.