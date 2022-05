Covid-19 : le chef de l'OMS censuré sur les réseaux sociaux chinois

Il était décrit comme trop proche de Pékin au début de la pandémie. Voilà qu'il est décrié en Chine. Des propos du chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont été censurés ce mercredi 11 mai sur Weibo et WeChat, les deux réseaux sociaux les plus importants du pays, comme l'a révélé la correspondance de CNN sur place. En cause, les propos de Tedros Adhanom Ghebreyesus sur la stratégie "zéro Covid" du pays, qu'il a qualifiée de "pas soutenable".