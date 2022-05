Covid-19 : un patient espagnol sort de l’hôpital après y avoir passé plus de 2 ans

Sur le chemin du retour, l’ancien chauffeur de taxi ne reconnaît plus la ville qu’il connaissait si bien, les rues ont changé de sens et la circulation n’est plus la même. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir des projets. Faire les magasins, aller au restaurant, se promener, profiter de ses amis, redécouvrir sa ville… La liste de ce qu’il souhaite faire dans les jours à venir est interminable, mais il faudra aussi qu’il trouve le temps pour ses nombreux rendez-vous qui lui permettront d'être suivi médicalement. Son souhait pour les années à venir : "profiter de la vie et de profiter d'être vivant".