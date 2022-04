Covid-19 : un vaccin multivariant à l'automne ?

Pfizer et l'Allemand BioNTech ont mis au point l'un des premiers et plus efficaces vaccins contre le Covid-19 injecté pour la première fois au Royaume-Uni fin 2020, moins d'un an après que la maladie eut été détectée en Chine. Ce vaccin à ARN messager - comme celui de Moderna - a vu son efficacité réduite face au variant Omicron du virus et ses sous-variants qui donnent le Covid-19, même s'il protège encore très efficacement contre les symptômes graves, les hospitalisations et la mort.