Covid-19 : une partie de Shanghai confinée à partir de lundi

La Commission nationale de la santé a fait état dimanche de plus de 4.500 nouvelles contaminations, un chiffre inférieur de plus de 1.000 à ceux enregistrés au cours des jours précédents, mais bien supérieur à ceux des deux dernières années. En revanche, Shanghai a évité un confinement total. Les responsables ont jugé impératif de maintenir ouverts le port et le pôle financier de la ville, afin de préserver l'économie nationale et aussi mondiale.