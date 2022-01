Covid-19 : les voyageurs vaccinés entrant au Royaume-Uni ne seront plus soumis à aucun test dès le 11 février

"Il est évident pour moi que désormais les tests aux frontières pour les voyageurs vaccinés ont perdu leur utilité", a-t-il expliqué, défendant un "système proportionné qui nous rapproche de la normalité tout en conservant des protections essentielles en termes de santé publique". Les voyageurs non entièrement vaccinés n'auront, quant à eux, plus besoin de s'isoler et de réaliser un test huit jours après leur arrivée. Ils devront cependant toujours avoir été testés négatifs deux jours avant leur entrée et faire un test PCR après leur arrivée.