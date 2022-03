La Chine annonce ses deux premiers morts du Covid-19 depuis plus d'un an

Pourtant, le président Xi Jinping a assuré, jeudi 17 mars, que le gouvernement "s'en tient" à la stratégie dite "zéro Covid", selon la télévision publique. "Nous devons toujours mettre au premier plan les gens et leur vie, nous en tenir (...) à la politique du zéro Covid, et enrayer au plus vite la propagation de l'épidémie", a-t-il ordonné. Ainsi le variant a obligé les autorités à confiner des villes entières, comme le centre technologique Shenzhen et ses 17,5 millions d'habitants dans le sud de la Chine.

Pékin a fait de son faible taux de mortalité un argument politique, assurant que cela démontrait la puissance de son modèle de gouvernance. Pour contrer ce regain épidémique, des dizaines de millions de personnes sont actuellement confinées chez elles à travers le pays et les autorités se sont efforcées de libérer des lits d'hôpitaux, craignant que l'épidémie ne mette le système de santé sous grande tension. Comptant seulement 23.000 lits d'hôpitaux pour 24 millions d'habitants, la province de Jilin, qui a rapporté des milliers de cas, a construit huit installations temporaires et deux centres de quarantaines.