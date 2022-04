Covid à Shanghai : des habitants confinés intoxiqués par la nourriture distribuée par les autorités ?

Les autorités ont alors demandé aux habitants de plusieurs quartiers de jeter la nourriture reçue et ont annoncé l'ouverture d'une enquête. "L'autorité de régulation du marché va enquêter et sanctionner ce type de violation de manière stricte et rapide", a déclaré en milieu de semaine dernière Tao Ailian, un responsable de l'autorité de régulation du marché de Shanghai, cité par Bloomberg.

Ces problèmes liés à la nourriture viennent s'ajouter aux contraintes déjà lourdes qui pèsent sur les habitants depuis le début du mois. En effet, la mégalopole de 25 millions d'habitants est placée sous confinement strict depuis l'apparition du variant Omicron. Des difficultés d'accès à la nourriture et aux soins médicaux qui ne concernent pas le Covid sont constatées sur place. Quant aux personnes testées positives au Covid-19, elles sont envoyées, même si elles sont asymptomatiques, dans des centres de quarantaine, où le confort et l'hygiène sont variables.