Au Canada, les manifestations anti-mesures sanitaires s'étendent, Ottawa "hors de contrôle"

Au bruit des klaxons de poids-lourds venus de tout le Canada, le centre-ville d'Ottawa est resté paralysée tout le week-end. Ce dimanche, la contestation contre la politique sanitaire du gouvernement était d'une ampleur telle que le maire de la ville Jim Watson a annoncé avoir décrété l'état d'urgence face à une situation devenue "hors de contrôle". Selon lui, "ce sont les protestataires qui font la loi. Nous sommes en train de perdre la bataille", une semaine après le début des manifestations.

"La déclaration d’un état d’urgence reflète le grave danger ainsi que la menace à la sûreté et la sécurité des résidents posés par les manifestations continues et souligne le besoin de soutien de la part d’autres administrations et ordres de gouvernement", précise un communiqué de la mairie. Des images de blocage des rues par des barricades et des camions circulaient sur les réseaux sociaux ce dimanche.