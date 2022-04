Covid : confrontée à une flambée épidémique, Pékin redoute un scénario à la Shanghai

Depuis dimanche, les Pékinois se précipitent en masse dans les supermarchés et sur les plateformes en ligne pour renforcer leurs stocks de produits alimentaires. "Les gens appréhendent la situation. On a peur que les choses deviennent comme à Shanghai (...) On a pris des légumes, du riz et des fruits", explique une des habitantes à l'AFP. Dès la réception d'un SMS lui indiquant d'aller se faire tester, la femme de 48 ans s'est réfugiée dans une supérette, à l'image d'autres de ses voisins. Des longues files, parfois de centaines d'habitants, serpentent également vers les stands de dépistage improvisés. Au moindre cas positif, une zone entière "peut être confinée", indique un résident chinois.

La capitale chinoise, pour l'heure, ne souffre pas de pénurie alimentaire : œufs, viande, huile, fruits et légumes sont encore largement disponibles à l'achat. Et à quelques jours des congés du 1er-Mai, seules certaines salles de sport ont dû fermer leurs portes. Les commerces, restaurants et cinémas, eux, sont toujours ouverts, rappelant que la vie pékinoise n'est pas encore totalement bouleversée.