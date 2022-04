Covid en Chine : devant la colère des habitants, les restrictions allégées à Shanghai

Malgré ce soutien, l'organisation a vacillé au fil des jours. Si la ville ne souffre pas d'une pénurie de produits frais, la logistique pose problème dans certains cas. Et des vidéos d'animaux domestiques tués sommairement par des agents en combinaison intégrale ont provoqué un tollé. De même que la règle visant à séparer les enfants positifs au coronavirus de leurs parents. Les plus de 7 ans sont hébergés dans des centres de quarantaine et les moins de 7 ans, s'ils sont seuls, sont pris en charge par des centres de santé publique - au confort a priori supérieur. Rapidement, des vidéos non vérifiées ont circulé sur l'internet chinois, montrant de très jeunes enfants non accompagnés dans ce qui semble être un hôpital de quarantaine. Sans surprise, elles ont alimenté l'inquiétude des parents.