Covid en Chine : le nombre de cas atteint des sommets, 6 millions de personnes confinées après des manifestations

La Chine connait ces derniers jours une flambée épidémique sans précédent, et notamment à Pékin où près de 1500 nouveaux cas ont été recensés. Pourtant, elle continue à appliquer des confinements stricts et ciblés, des quarantaines obligatoires et des tests PCR quasi quotidiens. En bref, une politique d'éradication du covid abandonnée par la plupart des pays qui l'avaient adoptée en 2020.

Jeudi 24 novembre, c'est une partie de la ville de Zhengzhou, au centre du pays, qui a été confinée par les autorités. Au total, six millions d'habitants du centre-ville ne sont plus autorisés à sortir de chez eux "sauf si nécessaire", ni à quitter la zone sans un test PCR négatif et l'autorisation des autorités locales. Des mesures drastiques ordonnées après de violentes manifestations sur un site industriel, devenu un foyer épidémique. Voilà trois semaines que les 200.000 salariés de cette usine, produisant des iPhone pour Apple, sont confinés à l'intérieur. La grogne est montée ces derniers jours en raison d'une polémique autour du montant d'une prime promise aux ouvriers de l'usine.