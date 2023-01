Covid : le jour où... il y a trois ans, un "mystérieux virus" faisait son premier mort en Chine

On y apprend que cette nouvelle épidémie, qui sévit dans le centre du pays, a tué une personne à Wuhan parmi les 41 malades diagnostiqués et que les autorités surveillent cette "maladie qui serait causée par un nouveau virus de la même famille que le Sras". Les malades, eux, sont principalement des exploitants du marché aux poissons de Wuhan, ville peuplée de 11 millions d’habitants.

Six jours plus tôt, les autorités chinoises faisaient état de 59 personnes souffrant d'une "mystérieuse pneumonie d'origine inconnue", mais démentaient avoir identifié le Sras, le syndrome respiratoire aigu sévère responsable de centaines de morts en 2003. Un cas est ensuite confirmé au Japon le 16 janvier et le "nouveau virus chinois" est renommé par l’OMS. Il devient alors le covid-19. Notre premier article sur le sujet parait le 19 janvier, lorsque le 20H de TF1 revient sur cette "pneumonie détectée en Chine" et les deux victimes qu’elle a causées.