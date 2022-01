Pionnier du pass sanitaire, Israël va-t-il l'abandonner avec Omicron ?

Or, comme le relève The Times of Israel, la position des spécialistes n’est pas des plus limpides et n'a pas forcément été bien comprise par la population. À quelques jours de son délai d’expiration, le comité recommande-t-il de l’abandonner ou bien de le renforcer en le superposant à un dépistage négatif ? Sollicité, le Pr Ran Balicer n’est pas revenu vers nous pour le moment.

Toujours est-il que de plus en plus de voix s’élèvent en ce sens. Quelques jours plus tôt, le ministre des Finances s’est exprimé sur le passeport vert en opposant enjeux de santé publique et économiques. "Il n'y a aucune logique médicale ou épidémiologique dans le pass sanitaire et de nombreux experts s'accordent à le dire. (…) Il y a cependant un préjudice direct à l'économie, aux opérations quotidiennes et une contribution non négligeable à la panique quotidienne au sein du public", a considéré Avigdor Lieberman, cité par i24news, en demandant sa suppression.

Et la presse israélienne suit le mouvement avec des éditoriaux demandant à ce que l'on remette en cause l'existence même du pass. Par exemple, d’après le Jerusalem Post, "le Green Pass a été efficace à la fois pour réduire le nombre de porteurs potentiels se rassemblant dans les lieux publics et pour encourager les gens à se faire vacciner. Omicron l'a cependant rendu moins efficace, d'autant plus que le taux de vaccination est de toute façon relativement élevé".