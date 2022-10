Entre Covid et tourments politiques, l'Égypte face à la crise du tourisme

Une Vallée des rois désertée, des petits trains touristiques à l’arrêt, des magasins de souvenirs sans client, tout comme l'immense temple de Louxor, les Pharaons ne reçoivent plus de visiteurs depuis plusieurs années. Pour s’en rendre compte, des journalistes de TF1 se sont rendus en Égypte pour constater les dégâts du Covid et des tourments politiques de ces dix dernières années sur le tourisme.

Auparavant, il fallait patienter à l'extérieur de longues minutes pour observer le tombeau de Ramsès II, aujourd’hui, l’entrée est dégagée. "Ça nous permet de prendre le temps, et d'avoir l'espace pour prendre des photos et des souvenirs qui resteront gravés dans notre mémoire, commente une touriste française. On a bien choisi notre période."