Crainte de pénurie : l'Ukraine promet d'aider l'Europe en exportant plus d'électricité

La veille, les pays membres de l'Union européenne ont passé un accord pour réduire leur consommation de gaz de façon coordonnée et aider ainsi l'Allemagne (particulièrement dépendante du gaz russe) après une baisse drastique des livraisons russes. Kiev et les Européens accusent Moscou d'utiliser le gaz comme arme économique et politique. Le même jour, les livraisons de gaz via le gazoduc Nord Stream ont, comme annoncé, baissé, à près de 20 % de ses capacités, selon les données de l’opérateur allemand, renforçant les risques de pénurie cet hiver en Europe.