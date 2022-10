Costa Rica : le millionnaire Rainer Schaller et sa famille meurent dans un accident d'avion

Le vol privé du millionnaire allemand était en provenance du Mexique, plus précisément de l’État de Chiapas, selon la presse du Costa Rica. Il a perdu le contact avec la tour de contrôle aux alentours de 18 heures, heure locale, au niveau de Limon, son lieu de destination.

Rainer Schaller était connu pour être le fondateur et président de la société RSG-Group, en charge de McFit, la plus important des chaînes de salles de sport en Europe, avec près de 165 salles en Allemagne et 250 à travers l’Europe.