Crash au Népal : "L'espoir de retrouver des survivants est nul"

Le bimoteur ATR 72 de la compagnie Yeti Airlines en provenance de la capitale Katmandou avec 72 personnes à bord - 68 passagers et les quatre membres de l'équipage - s'est écrasé dimanche vers 11H00 (05H15 GMT) alors qu'il approchait de l'aéroport local de Pokhara. L'appareil en feu a été retrouvé dans un ravin profond de 300 mètres, situé entre cet ancien aéroport créé en 1958 et le nouveau terminal international ouvert le 1er janvier à Pokhara, porte d'entrée pour les trekkeurs du monde entier et les pèlerins.