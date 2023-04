Crash d'Air Algérie en 2014 : un procès prévu cette année à Paris

Swiftair devant la justice. La compagnie espagnole sera jugée en octobre prochain à Paris pour le crash d'Air Algérie en 2014. L'appareil s'était écrasé au Sahel, provoquant la mort de 116 personnes.

La compagnie espagnole, renvoyée en procès en mai 2021, doit être jugée du 2 au 26 octobre devant la 31e chambre correctionnelle. Une audience décisive est néanmoins prévue quatre mois plus tôt, le 8 juin : Swiftair a en effet bénéficié d'un non-lieu à l'issue d'une enquête en Espagne, et le tribunal doit examiner si cela peut faire obstacle au procès en France. La question est de savoir si le principe du "ne bis in idem", selon lequel nul ne peut être poursuivi ou puni deux fois pour les mêmes faits, peut s'appliquer en l'espèce. Notamment au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).