Crash d'un "avion-fantôme" parti d'Espagne : ce que l'on sait des victimes

Des avions de chasse danois et suédois ont été par la suite dépêchés en urgence pour tenter d'entrer en contact avec l'équipage. Aussi bien selon l'armée de l'air française que suédoise, leurs pilotes n'ont aperçu personne dans le cockpit et les tentatives de contact radio sont restées infructueuses. L'avion avait une trajectoire relativement constante jusqu'à ce qu'il approche la côte lettone, et il a alors rapidement perdu de l'altitude.