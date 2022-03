Crash d'un avion en Chine : la deuxième boîte noire retrouvée six jours après l'accident

Le second enregistreur contenant les données du vol qui s'est écrasé en Chine a été récupéré dimanche et pourrait aider à lever le mystère sur la chute vertigineuse de l'avion en quelques minutes. Le Boeing 737-800 de la China Eastern Airlines, qui reliait les villes chinoises de Kunming et Canton, s'était désintégré lundi 21 mars sur une colline boisée de Wuzhou (sud), dans la province du Guangxi.

"La deuxième boîte noire du vol China Eastern MU5735 a été retrouvée le 27 mars", a indiqué dimanche l'agence de presse Chine nouvelle, qui cite le centre de commandement des opérations de secours. Celui-ci contient les données du vol comme la vitesse, l'altitude et le cap suivi par l'appareil.

Un premier enregistreur de vol, qui contient les conversations dans le cockpit, avait été retrouvé dès ce mercredi 23 mars et envoyé à Pékin pour y être décodé. Son analyse doit prendre plusieurs jours. Les deux boîtes noires de l'avion désormais retrouvées, les enquêteurs devraient obtenir d'ici à quelques jours ou semaines de premiers éléments de réponse sur les causes de l'accident. Le pire crash aérien depuis 1994 en Chine, où la sécurité aérienne est toutefois jugée très bonne par les experts.