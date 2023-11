La Cour pénale internationale est-elle reconnue par l'Autorité palestinienne, mais pas par Israël ?

Pour rappel, la CPI "mène des enquêtes et, le cas échéant, juge les personnes accusées des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale : génocide, crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crime d’agression", précise l'institution sur son site. Basée à La Haye, aux Pays-Bas, l'instance a vu le jour suite à la signature du Statut de Rome, le 17 juillet 1998. Entré en vigueur en juillet 2002, ce traité international a notamment été ratifié par la France, ainsi que l'ensemble des États membres de l'UE.

La situation est en revanche plus complexe s'agissant d'Israël. Si l'État hébreu figure parmi les signataires du traité, il ne l'a jamais ratifié. Les autorités israéliennes ont mis en avant leurs réserves sur le texte dès 1998, par la voix du juge Eli Nathan, chef de la délégation israélienne à la Conférence de Rome. "Nous ne comprenons donc pas pourquoi il a été jugé nécessaire d'insérer dans la liste des crimes de guerre les plus odieux et les plus graves, l'action de transfert de population vers un territoire occupé, telle qu'elle apparaît à l'article 8", expliquait-il dans sa déclaration disponible sur le site du ministère des Affaires étrangères. Une ligne rouge pour les autorités de l'époque, qui n'ont depuis pas infléchi leur position.