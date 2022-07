Crise alimentaire : l'Union européenne se prépare à de possibles vagues migratoires

La directrice par intérim de l'agence de garde-côtes et de garde-frontières Frontex, Aija Kalnaja, avait souligné dans la matinée que l'UE s'était bien préparée pour les réfugiés d'Ukraine, mais qu'elle devait se préparer à des vagues migratoires d'autres régions du monde en raison de l'insécurité alimentaire.

L'Ukraine, un des plus gros exportateurs mondiaux de céréales, a vu sa production bloquée par l'offensive militaire de Moscou. Environ 20 millions de tonnes de céréales provenant de la récolte de l'année dernière sont bloquées dans les ports ukrainiens sur la mer Noire. La situation a aggravé la flambée des prix sur les marchés mondiaux et la crise alimentaire qui menace les grands clients de l'Ukraine, notamment les pays africains et moyen-orientaux. Moscou affirme qu'elle autorisera les navires ukrainiens chargés de produits alimentaires à appareiller si l'armée ukrainienne démine ses ports, ce que Kiev, qui craint pour la sécurité de ses côtes de la mer Noire, refuse d'envisager.