Crise au Niger : non, l’ambassade de France à Niamey n’a pas subi de coupure d’eau, ni d’électricité

Pour rappel, les militaires ayant fomenté un coup d’État le 26 juillet en renversant le président démocratiquement élu ont donné 48 heures à l’ambassadeur de France à Niamey, Sylvain Itté, pour quitter le pays. Ce dernier ne s’est pas exécuté et avant même que le délai soit expiré, la représentation diplomatique aurait été visée.

Toutefois, ces nouvelles affirmations sont fausses. L’ambassade de France à Niamey n’a subi aucune coupure d’eau, ni d’électricité, dément une source diplomatique ce lundi à TF1info. Malgré les manifestations qui se sont déroulées ce week-end dans la capitale, l’ambassade n’a pas été prise pour cible et reste opérationnelle à cette heure, selon cette même source proche du dossier.

La rumeur est probablement née du communiqué d’un collectif soutien du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNPS), à l’origine du putsch de juillet, demandant à ce que l’ambassade de France et les consulats français de Zinder et Niamey soient privés d’eau et d’électricité. Une demande qui n’a donc pas été suivie d’effets. Sylvain Itté a même reçu ce lundi le soutien d’Emmanuel Macron qui, en ouverture de la conférence des ambassadeurs, a confirmé son maintien au Niger malgré la pression exercée sur son poste.