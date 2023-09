Crise au Niger : "Nous sommes en sécurité", assure l'ambassadeur de France

Les militaires putchistes avaient réclamé son départ, mais il est resté à la demande du gouvernement français. Depuis fin août, il doit demeurer à l'intérieur de l'ambassade, à Niamey. Sylvain Itté, l'ambassadeur de France au Niger, et ses équipes, "sont pris en otage, littéralement", a dénoncé vendredi Emmanuel Macron. "On empêche de livrer la nourriture, ils mangent avec des rations militaires", a-t-il ajouté, rappelant qu'il n'avait "plus la possibilité de sortir".

Au lendemain de ces vives déclarations du chef de l'État, Sylvain Itté prend la parole. "À la demande du président de la République, je reste à mon poste avec mon équipe", assure le diplomate à TF1/LCI. Et d'ajouter : "Malgré une situation compliquée qui se dégrade depuis le 28 août, nous sommes toutefois en sécurité à l'intérieur de l'ambassade".