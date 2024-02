Crise au Sénégal : la France appelle à "un usage proportionné de la force" après la mort de manifestants

Ces derniers jours au Sénégal, des manifestations se sont tenues pour protester contre le report de dix mois de la prochaine élection présidentielle. Trois jeunes hommes sont morts lors de heurts avec les forces de l'ordre. Ce mardi 13 février, la France a appelé à un "usage proportionné de la force".

En réponse à la crise que traverse le Sénégal, le ministère français des Affaires étrangères a appelé ce mardi 13 février les autorités sénégalaises "à faire un usage proportionné de la force". Ces derniers jours, au moins trois jeunes hommes sont morts dans des heurts qui ont éclaté avec les forces de l'ordre, en marge des manifestations contre le report de l'élection présidentielle.

"Privilégier la voie du dialogue"

"La France présente ses condoléances aux proches des personnes décédées lors des manifestations de ces derniers jours au Sénégal. Elle appelle à faire un usage proportionné de la force", a ainsi réagi Christophe Lemoine, porte-parole adjoint du Quai d'Orsay, dans un communiqué.

Il a également réitéré "son appel aux autorités à organiser l'élection présidentielle le plus rapidement possible, conformément à la Constitution du Sénégal, et à garantir les libertés publiques", alors que les arrestations se sont multipliées dans tout le pays, y compris de journalistes. "La France encourage tous les acteurs sénégalais à privilégier la voie du dialogue et à préserver la longue tradition démocratique du Sénégal", a finalement déclaré Christophe Lemoine.

Cet appel advient alors qu'une grande marche prévue par la société civile à Dakar ce mardi 13 février a été interdite. Le Sénégal est en proie à l'une de ses plus graves crises politiques des dernières décennies depuis que le président Macky Sall a annoncé le report de la présidentielle le 3 février, à trois semaines de l'échéance, pour le 15 décembre prochain, soit 10 mois après la première date.