Volodymyr Zelensky : d'acteur comique à président de l'Ukraine

Parmi les promesses de campagne du président ukrainien se trouvait notamment la fin de la guerre avec la Russie, mais trois ans plus tard, force est de constater que les espoirs des Ukrainiens sont douchés. Zelensky, très populaire lors de son élection, n’est plus vu positivement que par 20 à 30% de la population. "Ce qui est plutôt un signe de bonne santé, car les Ukrainiens sont systématiquement mécontents et déçus de leur président", pointe toutefois Anne Colin-Lebedev, maîtresse de conférence à l’université Paris-Nanterre et spécialiste de l’ex-URSS, dans le Huffington Post.