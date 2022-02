Volodymyr Zelensky : d'acteur comique à président de l'Ukraine et chef de guerre

"Vladimir Poutine aurait en effet donné l'ordre de viser le président Zelensky, désigné comme ennemi à éliminer physiquement, et sa famille serait en effet cible n°2", explique sur LCI, dans la vidéo en tête d'article, Cécile Vaissié, professeure en études russes à l'université de Rennes-II, qui dénonce une "barbarie à l'état pur". Mais face à cette menace, le chef d'État ukrainien, "s'est imposé comme homme d'État", assure la spécialiste. "Je suis très frappé de son sang froid", a salué ce vendredi matin sur France Inter Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères.

Une qualité souvent louée par les dirigeants occidentaux au fil des derniers mois, tandis que la tension grimpait entre l'Ukraine et la Russie. "Il s'est imposé comme homme d'État, son courage et son sang froid devant cette attaque monstrueuse ont suscité l'admiration de tous", résume Cécile Vaissié. Plusieurs pays, dont la France, envisage même son extradition. Jean-Yves Le Drian a affirmé ce matin que la sécurité de Volodymyr Zelensky était un "élément central" dans cette crise et que la France prendra "les dispositions qu'il conviendra de prendre". "Il est tout à fait envisageable qu'il parvienne à créer un gouvernement résistant en exil, comme la Biélorussie l'a fait récemment", poursuit la chercheuse.

Volodymyr Zelensky hérite d'un conflit qui a commencé en 2014 et qui est à l'origine de près de 14.000 morts en cinq ans. Cette guerre a privé l'Ukraine de contrôle sur le bassin houiller et industriel du Donbass et sur une partie de sa frontière avec la Russie. "Je n'ai pas d'expérience", mais "j'ai suffisamment de force et d'énergie", avait-il déclaré au début de son mandat. Ses adversaires, eux, dénoncent un amateurisme dangereux pour un pays en guerre. "Pas de panique", "nous allons vaincre", a-t-il affirmé jeudi sur Twitter, avant de décréter quelques heures plus tard la mobilisation générale pendant 90 jours.

Comme deux vieux frères ennemis, Vladimir Poutine l'avait à son tour taclé peu après son élection à la tête de l'Ukraine : "Pour jouer un rôle, il faut du talent. Mais pour diriger les affaires de l'État, vous avez besoin d'autres qualités, une certaine expérience, des connaissances, il faut voir les problèmes et trouver les outils pour les résoudre", avait-il lancé. Face à ces critiques, Volodymyr Zelensky s'est entouré de conseillers réformateurs et a assuré vouloir maintenir le cap pro-occidental de son pays pris en 2014.