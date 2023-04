Crise Chine-Taïwan : pour Macron, l'Europe n'a pas d'intérêt à "être suiviste" de l'agenda américain

Taïwan n'est pas l'Ukraine. Alors que les Occidentaux présentent depuis un an un front uni face à l'invasion russe aux frontières de l'Europe, Emmanuel Macron estime que les pays membres de l'Union européenne n'ont pas à s'aligner sur les stratégies américaine ou chinoise dans la crise en cours dans le détroit de Taïwan.

Dans une interview accordée aux Échos à son retour d'un voyage officiel en Chine, le président français exhorte ses partenaires européens à ne pas être "suivistes" dans le conflit qui oppose Pékin et Washington, et qui a abouti ce week-end à des manœuvres militaires de grande ampleur autour de l'île.

"La question qui nous est posée à nous Européens est la suivante : avons-nous intérêt à une accélération sur le sujet de Taïwan ? Non", explique-t-il aux Échos. "La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes sur ce sujet et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise. Pourquoi devrions-nous aller au rythme choisi par les autres ? À un moment donné, nous devons nous poser la question de notre intérêt."